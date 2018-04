Eis 2,5 jaar en tbs voor ontucht in buitenschoolse opvang De Bilt

Tegen de 27-jarige Bart C. uit Utrecht is 2,5 jaar onvoorwaardelijke celstraf en tbs geƫist voor ontucht met zeven meisjes en schennispleging (zijn geslachtsdeel laten zien) tegenover een meisje op de buitenschoolse opvang Partou in De Bilt. Ook wil het Openbaar Ministerie dat de rechter C. een locatieverbod oplegt voor de gemeente De Bilt.

De ontucht vond plaats tussen januari 2016 en augustus 2017. C., destijds pedagogisch medewerker bij Partou, raakte de kinderen zelf niet aan maar liet ze allerlei seksuele handelingen uitvoeren. C. heeft onder meer toegegeven dat hij zich liet bevredigen door enkele kinderen en zich door hen in zijn geslachtsdeel liet schoppen.

Volgens psychologen heeft C. een masochistische stoornis, kan een pedofiele stoornis niet worden uitgesloten en is hij verminderd toerekeningsvatbaar. Ze adviseren de man tbs op te leggen omdat ze bang zijn dat hij anders zijn behandeling niet afmaakt. Het Openbaar Ministerie volgt die redenering.