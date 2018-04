Kunstenaar Rob Scholte wordt pand uit gezet

Kunstenaar en museumhouder Rob Scholte wordt zijn woning en werkruimte in Den Helder uit gezet. Hij moet per direct het voormalige postkantoor verlaten. De deurwaarder is nu bezig met het ontruimen van het pand.

Scholte had het gebouw in bruikleen van de gemeente. De kunstenaar gebruikte het niet alleen als woonruimte en atelier. Hij had er ook het Rob Scholte Museum ingericht.

Scholte ligt al tijden in de clinch met de gemeente, die het gebouw wil verkopen. De kunstenaar wil er niet weg, maar het gerechtshof besloot vorige maand dat hij binnen dertig dagen het gebouw uit moest.

Vonnis niet opvolgen

Na de uitspraak zei Scholte al dat hij niet van plan was het vonnis op te volgen. Hij zei toen dat hij erop rekende dat een nieuw gemeentebestuur de beslissing zou terugdraaien.

De gemeente laat vandaag in een persbericht weten dat Scholte de tijd krijgt om persoonlijke spullen te verzamelen die hij en zijn gezin willen meenemen. De sloten van het pand worden vervangen, meldt NH Nieuws.

De kunstenaar weet al sinds juni vorig jaar officieel dat hij het pand moet verlaten, zegt de gemeente. In maart werd die beslissing dus nog bevestigd door de rechter.