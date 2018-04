Kamer steunt kabinet in begrip voor vergeldingsactie Syrië

Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer vindt het goed dat het Nederlandse kabinet begrip heeft getoond voor de vergeldingsactie op Syrië. Alleen de SP en de Partij voor de Dieren hebben geen goed woord over voor de bombardementen.

SP-Kamerlid Karabulut vroeg minister Blok in het Vragenuur waarom het kabinet de actie van de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Frankrijk niet heeft afgekeurd. Ze zei dat er in feite sprake was van "politieke steun aan een illegale aanval".

De minister van Buitenlandse Zaken benadrukte nogmaals dat Nederland begrip heeft getoond, wat iets anders is dan steun geven. Hij zei dat Nederland eigenlijk vindt dat eerst uitgezocht had moeten worden wie er achter de aanval in Douma zit, maar dat Rusland zo'n onderzoek heeft geblokkeerd in de Veiligheidsraad. Hij herhaalde dat het zeer waarschijnlijk is dat Assad de dader is en noemde de Syrische president een recidivist wat betreft het gebruik van chemische wapens tegen zijn eigen bevolking.

'Perfecte knoop'

Volgens Blok is er sprake van "een perfecte knoop", die niet los te krijgen is. Hij vindt dat er aanwijzingen zijn dat Assad ook deze keer een gifgasaanval heeft gepleegd, maar "het perfecte bewijs" is er niet, en kan er ook niet komen omdat Rusland elk VN-onderzoek naar de dader blokkeert, zei de minister.

Het Kamerlid Van Raan van de Partij voor de Dieren zei dat, ook al is bewezen dat Assad in het verleden gifgasaanvallen heeft uitgevoerd, er ook deze keer een onderzoek gedaan zou moeten worden. Hij vindt dat je met een vergeldingsactie zonder bewijs en zonder mandaat afzakt "naar hetzelfde niveau als je vijand" en "de beschaving achter je laat".

De meeste andere partijen in de Kamer hebben begrip voor de actie, maar vinden dat er snel een oplossing moet komen voor "de politieke warboel" in Syrië.