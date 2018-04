Syrische staatstelevisie: OPCW-team aangekomen in Douma

De Syrische staatstelevisie meldt dat OPCW-experts in de stad Douma zijn aangekomen. De vertegenwoordigers van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens zullen daar bewijsmateriaal zoeken voor de vermoedelijke gifgasaanval van anderhalve week geleden.

De OPCW zelf heeft nog niet bevestigd dat de onderzoekers in Douma zijn. Een woordvoerder zegt tegen de NOS dat om veiligheidsredenen geen uitspraken worden gedaan over de missie.

Het team van de OPCW kwam afgelopen zaterdag aan in Damascus. Rusland en Syrië zeiden toen dat ze nog niet door konden reizen naar Douma "om veiligheidsredenen". Wel kreeg de OPCW de gelegenheid om 22 getuigen te spreken, die door de Syrische autoriteiten naar de hoofdstad gebracht zouden worden.

Rusland, een bondgenoot van Syrië, zei maandag dat de OPCW woensdag naar de plek van de vermoedelijke gifgasaanval zou kunnen afreizen.

Vermoeden van chloorgas

De VS en Frankrijk hebben de afgelopen dagen het vermoeden uitgesproken dat het bewijsmateriaal in Douma al verdwenen is of moedwillig is weggehaald. De Amerikaanse vertegenwoordiger bij de OPCW zei maandag bij een bijeenkomst achter gesloten deuren dat de VS aanwijzingen heeft dat Rusland al op de plek van de aanval was en mogelijk bewijsmateriaal heeft aangetast.

Douma werd op zaterdag 7 april getroffen door een luchtaanval, waarbij volgens westerse landen vermoedelijk chloorgas is ingezet. De VS, Frankrijk en Groot-Brittannië, die ervan overtuigd zijn dat het bewind van president Assad erachter zit, voerde afgelopen weekend een vergeldingsaanval uit. Daarbij werden drie doelen geraakt om de inzet van chemische wapens in de toekomst te voorkomen.