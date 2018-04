Oldambt neemt afscheid van plotseling overleden burgemeester Pieter Smit

Groot gemis

Smit was een geliefde burgemeester. "Een hele spontane man voor iedereen en goed voor iedereen", zegt een buurtbewoner uit Scheemda tegen RTV Noord. "Ik kwam hem regelmatig tegen bij de Chinees. Dan maak je altijd even een praatje. Laatst ook nog. Ik wist alleen niet dat het toen de laatste keer zou zijn."

"Pieter Smit was iemand die het Oldambt een glimlach gaf, in plaats van alle negativiteit die hier heerste", zegt een ander die langs de route staat. "Als ik heel eerlijk ben, dacht ik dat het eerst dat het overlijden een grap was. Dat bleek helaas niet zo te zijn. Dat kwam wel even aan. Hij was overal wel aanwezig, bij de muziekverenigingen bijvoorbeeld, echt zichtbaar. De gemeente gaat hem echt missen."