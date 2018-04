Charme-offensief Facebook: grote privacy-advertentie in Nederlandse kranten

Facebook heeft een paginagrote advertentie in een aantal Nederlandse kranten staan over de nieuwe privacywetgeving, in de week nadat topman Mark Zuckerberg in de VS tien uur is gehoord over het privacyschandaal bij Cambridge Analytica.

In het AD, Trouw en de Volkskrant staat de advertentie op de achterpagina, in De Telegraaf staat hij binnenin. Het gebeurt niet vaak dat Facebook op deze manier mensen buiten het eigen platform om probeert te bereiken.