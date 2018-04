Verbazing over filmpje OM voor hoger beroep monstertruckdrama

De Raad voor de Rechtspraak is verbaasd over een filmpje dat het Openbaar Ministerie op YouTube heeft gezet. In het filmpje vertelt het OM over het standpunt dat het inneemt in het hoger beroep in het monstertruck-proces, dat vandaag begint.

Advocaat-generaal Simmelink zegt in het filmpje dat Mario D., de bestuurder van de monstertruck, een hoge mate van schuld heeft en dat de zaak te ernstig is om af te doen met een taakstraf. De advocaat van D. pleit voor vrijspraak of hooguit een taakstraf.

Zeer ongebruikelijk

Volgens woordvoerder Barbara den Uijl van de Raad voor de Rechtspraak is het zeer ongebruikelijk dat het OM een dergelijk filmpje op internet zet. "Hier laat het OM zich al voor het hoger beroep uit over de schuldvraag en de strafmaat. Bij een hoger beroep moet de zaak juist helemaal opnieuw worden bekeken", zegt Den Uijl.

De raad vindt dat de betrokken partijen hun standpunten in een openbare rechtszitting naar buiten dienen te brengen. Dan kan de andere partij daarop reageren. Het Hof moet nu bepalen of het OM op de vingers wordt getikt over het filmpje.