Europese Commissievoorzitter Juncker verder onder druk om topambtenaar

De benoeming van de hoogste Europese ambtenaar Martin Selmayr moet worden heroverwogen, zodat ook andere kandidaten kans maken op de post. Dat eist een grote meerderheid in een commissie van het Europees Parlement. Selmayr komt daarmee verder onder druk te staan, net als zijn politieke baas. Commissievoorzitter Juncker zou binnenskamers zijn lot aan dat van Selmayr hebben verbonden.

De benoeming van Selmayr deed vorige maand veel stof opwaaien. De Duitser was jarenlang de rechterhand van Juncker, maar werd van de ene op de andere dag gepromoveerd tot secretaris-generaal van de Europese Commissie, de hoogste ambtelijke functie. De sollicitatieprocedure verliep schimmig en er waren geen tegenkandidaten.

De reputatie van Selmayr in Brussel helpt hem niet. De Duitser wordt wel 'het beest van Berlaymont' (het hoofdkwartier van de Europese Commissie) genoemd. Hij zou geregeld zijn zin doordrijven door collega's en politici te intimideren.

Coup

Het Europees Parlement zegt nu dat de benoeming kan worden gezien als een coup. Daarom moet de procedure opnieuw tegen het licht worden gehouden. Het is opvallend dat ook de christen-democraten daarmee instemden. Zowel Juncker als Selmayr is christen-democraat. Toch is er ook binnen die partij irritatie over de benoeming van Selmayr.

Voor de Nederlandse Europarlementariër Gerben-Jan Gerbrandy (D66) is het een onverwacht gunstige uitkomst. "Ik verwacht nu dat Juncker hier ook naar gaat handelen. Hij moet erkennen dat er fouten zijn gemaakt." Vrijwel alle Nederlandse Europarlementariërs waren kritisch over de benoeming van Selmayr.