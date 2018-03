Europees Parlement ziet 'coup' in flitsbenoeming, maar bijt niet door

De benoeming van Martin Selmayr tot secretaris-generaal van de Europese Commissie heeft trekjes van een coup. Dat staat in een ontwerpresolutie waar het Europees Parlement volgende maand over stemt. De tekst kan, via amendementen nog worden gewijzigd. Hoewel het parlement harde woorden gebruikt, verbindt het er verder geen consequenties aan.

Op 21 februari promoveerde Selmayr binnen een paar minuten van kabinetschef tot hoogste ambtenaar bij de EU. De hele procedure was nauwgezet voorbereid door voorzitter Jean-Claude Juncker en tweede man Frans Timmermans. De benoeming sloeg in als een bom, omdat er scherpe regels gelden voor promoties binnen de EU en die regels met voeten werden getreden.

Het Europees Parlement organiseerde deze week een hoorzitting en komt nu dus met een resolutie. "De grenzen van wat kan en wat niet kan zijn met de flitsbenoeming fors opgerekt en misschien zelfs geschonden", zo staat in de tekst. Het Europees Parlement vindt dat het eens maar nooit meer is, maar verbindt geen consequenties aan de fouten die zijn gemaakt. De procedure wordt betreurd. Selmayr kan gewoon secretaris-generaal worden en ook de Europese Commissie hoeft vanwege deze affaire niet af te treden.

Jaknikkers

De Eurocommissarissen die de benoeming hebben goedgekeurd, krijgen er in de ontwerptekst eveneens flink van langs. Vooral het feit dat niet één commissaris een vraag heeft gesteld tijdens de procedure, is het parlement een doorn in het oog.

De Nederlandse Europarlementariër Gerben-Jan Gerbrandy (D66) noemde het tijdens de hoorzitting zelfs een toneelstuk. "De leden van de Commissie waren slechts figuranten in de opvoering van voorzitter Juncker en zijn adviseur Selmayr."

Bart Staes van de Groenen omschreef het stilzwijgen van de commissarissen als "een bende jaknikkers." Hij hekelde het gebrek aan moed van politici die in het verleden premier of minister zijn geweest in hun eigen land. Woorden waar Dennis de Jong van de SP zich bij aansloot. "De Commissie zit in de ivoren toren en is volstrekt de voeling met de samenleving kwijt geraakt."