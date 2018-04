Rotterdammer (19) aangehouden voor schietpartij shishalounge

Een 19-jarige Rotterdammer is aangehouden als verdachte van een schietpartij in een shishalounge in Den Haag. Een 17-jarige jongen kwam daarbij om het leven.

De schietpartij was op zaterdagavond 7 april. Een paar dagen erna doken beelden op op sociale media waarop te zien is dat er iemand wegrent. Daarvoor zijn twee knallen te horen. De 17-jarige jongen raakte zwaargewond en overleed later in het ziekenhuis.

Of de man die is aangehouden ook degene is die op het filmpje te zien is, is niet bekend.

De politie zegt dat de verdachte is vastgezet en zal worden verhoord. Hij mag alleen nog contact hebben met zijn advocaat, meldt Omroep West.