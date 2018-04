Politie onderzoekt beeld dodelijke schietpartij Den Haag

De politie onderzoekt beelden die afgelopen weekend zijn gemaakt terwijl in een shishalounge in Den Haag een 17-jarige jongen werd neergeschoten. Op de video, die een paar seconden duurt, zijn twee knallen te horen. Daarna rent iemand weg.

De jongen raakte zwaargewond en overleed later in het ziekenhuis. Over de toedracht is nog niets bekend en de politie heeft nog geen verdachten aangehouden. De politie zoekt getuigen van de schietpartij en van een eventuele ruzie.

Een woordvoerder van de politie bevestigt dat de beelden die op verschillende plekken online zijn verschenen beelden zijn van afgelopen weekend. De video wordt meegenomen in het onderzoek naar de schietpartij.

De Groep de Mos/Hart voor Den Haag zei eerder vandaag dat shishalounges in Den Haag vaker gecontroleerd moeten worden door de gemeente, meldt Omroep West. De partij die bij de gemeenteraadsverkiezingen de grootste werd, eist dat het stadsbestuur "spierballen" toont en keihard optreedt tegen de "veelal geblindeerde en vaak malafide shishalounges".