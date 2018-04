'Hoge werkdruk oorzaak van ivf-fout UMC Utrecht'

Te weinig bewustzijn van risico's, een hoge werkdruk, gebrek aan leiderschap en een cultuur met veel autonomie en privileges voor medewerkers hebben geleid tot een fout in het ivf-laboratorium van het UMC Utrecht. Dat concludeert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) na een onderzoek.

Het ziekenhuis maakte in 2016 bekend dat bij 26 paren mogelijk eicellen zijn bevrucht met zaad van de verkeerde man. Eerder werd al duidelijk dat het een menselijke fout was. Nu is dus bekendgemaakt waar het volgens de onderzoekers is fout gegaan.

Vaderschapstesten

Het ziekenhuis heeft met alle mensen gesproken bij wie er mogelijk iets was fout gegaan en er zijn vaderschapstesten gedaan. Vooralsnog zijn er geen verkeerde bevruchtingen geconstateerd, maar niet iedereen wilde een test doen. Sommigen hebben ook embryo's laten invriezen en het testen van embryo's is gecompliceerd.

In het onderzoek kwam onder meer naar voren dat het personeel onzeker was over een mogelijke reorganisatie en de uitbesteding van diensten. Over de te hoge werkdruk trok de leiding meerdere keren tevergeefs aan de bel bij de afdelingsleiding, schrijft RTV Utrecht.

Volgens de IGJ heeft het ziekenhuis al veel verbeterd en is de kans op nieuwe fouten in het ivf-laboratorium verkleind. Volgens de inspectie heeft het ziekenhuis "met grote urgentie" actie ondernomen.