Slachtoffer tantramasseur: 'Ik kreeg sceptische blikken bij de politie'

"Ik zou niet aan die aangifte beginnen, je hebt geen bewijs." Het is een veelgehoorde zin, wanneer slachtoffers van seksueel misbruik met hun verhaal naar de politie stappen. Veel van hen vangen uiteindelijk bot, vooral omdat ze bij de politie niet weten wat ze met de aangiftes aan moeten.

Dat geldt ook voor Katie, ze werd tijdens haar scheiding slachtoffer van een tantramasseur. Toen ze eenmaal aangifte durfde te doen, voelde ze zich niet serieus genomen: "Ik kreeg vooral sceptische blikken bij de politie".

Katie is niet de enige, zo blijkt uit onderzoek van het Meldpunt Tantra Misbruik. Van de honderd vrouwen die zich meldden, was er bij vijftig procent sprake van verkrachting door de masseur.

We spraken met Katie. Zij vertelt haar verhaal om te voorkomen dat meer vrouwen slachtoffer worden. Katie wilde niet in beeld, je hoort haar verhaal in de video hieronder: