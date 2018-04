Dood medewerker tbs-kliniek is te wijten aan personeelsproblemen

De dood vorig jaar van een medewerker van tbs-kliniek De Kijvelanden in Poortugaal is het gevolg van personeelsproblemen en een te hoge werkdruk. Dat schrijft de Inspectie Justitie en Veiligheid in een conceptrapport dat in handen is van RTL Nieuws.

Het rapport is een bevestiging van wat een medewerker van deze kliniek vorig jaar aan de NOS vertelde. "Er zijn te weinig vaste krachten en de inhuurkrachten zijn vaak te jong en onervaren", zei dat personeelslid toen.

Schaar

Een 25-jarige sociotherapeut werd begin februari 2017 met een schaar neergestoken door een 44-jarige patiƫnt. Hij werkte pas enkele weken in de tbs-kliniek. Volgens het conceptrapport van de Inspectie kon dat gebeuren door "een risicoverhogende samenloop van omstandigheden."

Zo was er een tekort aan personeel en de ingehuurde extra krachten werden onvoldoende ingewerkt. Ook was er te weinig toezicht op het gebruik van niet voorgeschreven medicijnen, die daardoor door de patiƫnten onderling konden worden verhandeld. Tijdens de rechtszaak bleek dat de dader Ritalin had gesnoven toen hij de medewerker doodstak.

Volgens de Inspectie heeft de kliniek daarnaast onvoldoende gedaan om deze problemen op te lossen, "ondanks stevige signalen van medewerkers".