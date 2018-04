Herman Brood Academie geschokt door oproep om opleiding te stoppen

Charlotte van Gelder volgt een opleiding die vergelijkbaar is met die van de Herman Brood Academie. Ze doet Artiest/Drama aan het Deltion College in Zwolle en is niet bang dat ze later geen werk kan vinden.

"Natuurlijk zijn er veel studenten die het grote podium voor ogen hebben en ik natuurlijk ook. Dat is wel waar je voor gaat. Maar je moet ook realistisch blijven en je oriënteren op je vakgebied. Zeker in drama zijn er ook gewoon heel veel opties waarin de baangarantie wat hoger is. Je kunt ook aan de slag als bijvoorbeeld docent, trainingsacteur of theatermaker op festivals."

Het opheffen van deze studie vindt ze niet eerlijk. "Waarom zou je als hbo-student wel het recht hebben om je passie te volgen en als mbo-student niet?"