Zanger Dotan stopt met social media: 'Het is niet goed te praten'

Zanger Dotan heeft in een videoboodschap op Facebook toegegeven dat hij fake-accounts op social media heeft ingezet om zijn eigen werk te promoten.

"Ik moet toegeven dat ik aan het begin van mijn carrière in 2011 ben gaan zoeken naar mogelijkheden om mijn muziek te promoten en aan de man te brengen en dat ik hiervoor de hulp heb ingeschakeld van een aantal profielen en kanalen op social media", aldus Dotan.

"Dit heb ik uitgewerkt met een team en het is iets waar ik achteraf ontzettend veel spijt van heb en wat ik heel dom vind. Ik was heel naïef en veel te ambitieus en onzeker, denk ik."

"Afgelopen week ben ik geïnterviewd door de schrijver van het artikel dat afgelopen weekend verscheen (in de Volkskrant) en helaas heb ik hier niet helemaal eerlijk in geantwoord omdat het me overviel, omdat ik bang was en me schaamde en omdat ik niet zo goed wist wat ik moet zeggen. Dat is heel fout. Dat betreur ik echt heel erg."

Bekijk hier een deel van Dotans videoboodschap: