'We komen mensen tegen met vuilniszakken vol administratie'

"De administratie hield me in de greep. Ik schaamde me voor mijn situatie, dus ik kwam ook niet veel naar buiten." Trientje uit het Groningse Grootegast kwam in de financiële problemen toen een verhuizing drie jaar geleden veel meer kosten met zich meebracht dan ze had verwacht. "Het overzicht was weg, mijn hoofd zat vol, waardoor ik eigenlijk niet zo goed keuzes kon maken en dingen ondernemen", vertelt ze in het NOS Radio 1 Journaal.

Ruim veertig procent van de Nederlanders worstelt met zijn financiën, meldde het Nibud vanochtend. Dat leidt al snel tot geldzorgen, zoals plotseling rood staan, aanmaningen en boetes op de deurmat waardoor mensen steeds verder vastlopen.

Opvallend is dat de problemen niet alleen bij ouderen spelen, maar ook bij jongeren, mensen onder de 35 jaar. Trientje (33) had het niet zien aankomen, maar de verhuizing speelde haar parten. "Het begon klein, ik kreeg een dubbele huur. Als je al stress hebt van een dubbele huur die je eigenlijk niet meer kunt voldoen, ga je toch fouten maken."