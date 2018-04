Financiële administratie voor velen een worsteling

Zeker veertig procent van de Nederlanders worstelt met de financiële administratie. Ze hebben geen overzicht omdat rekeningen op verschillende manieren binnenkomen, bijvoorbeeld per post en per e-mail. Deze groep heeft ook vaker betalingsachterstanden en staat vaker rood. Dat blijkt uit onderzoek van het Nibud.

Daarnaast raken mensen het overzicht kwijt omdat ze steeds meer abonnementen hebben. "Denk aan automatische incasso's van Netflix, maaltijdboxen en internetabonnementen", zegt Gabriella Bettonville van het Nibud. "Mensen vergeten wat ze allemaal betalen en kunnen daardoor ook in de problemen komen. We noemen dat onzichtbare incasso's. 44 procent van de Nederlanders heeft daar last van."

Twee groepen hebben daar extra moeite mee. Mensen die digitaal niet zo vaardig zijn, maar juist ook de jongere generatie tot 35. "Die zijn weliswaar digitaal opgegroeid, maar toch hebben ze moeite hun administratie te organiseren", zegt Bettonville. "Ze weten vaak niet wat er wanneer van hun rekening wordt afgeschreven."

Betalingsproblemen

Dat leidt bij drie op de tien Nederlanders tot betalingsproblemen. "Door een aantal automatische incasso's staan ze plotseling ongemerkt rood en kunnen andere afschrijvingen niet plaatsvinden. En dan kunnen boetes volgen en zo wordt het steeds erger."

Volgens het Nibud wordt er tegenwoordig veel meer verwacht van de consument of burger. "Vroeger vielen alle rekeningen, oproepen enzovoort op de mat", zegt Bettonville. "Nu moet je voor belangrijke informatie bijvoorbeeld zelf inloggen op mijnoverheid.nl of op websites van bedrijven. Dat vergeten mensen."

Het Nibud vindt dat bedrijven en organisaties belangrijke informatie altijd zonder kosten per post moeten opsturen. En dat moet ook eenvoudig te regelen zijn. Om mensen te helpen hun administratie te ordenen, biedt het Nibud gratis e-mailcoaching aan.