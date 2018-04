Minister Blok tegen nieuwe sancties tegen Rusland om Syrië

Nederland ziet geen heil in nieuwe sancties tegen Rusland vanwege de rol van dat land in Syrië. Minister Blok steunt niet de Amerikaanse plannen om nog meer sancties aan de Russen op te leggen. "De enige echte oplossing voor het Syrische conflict ligt aan de onderhandelingstafel", aldus de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken.

Ook zijn Belgische collega Didier Reynders liet via de Vlaamse radio weten op dit moment niks te zien in nieuwe sancties tegen Rusland. "Het is cruciaal dat de dialoog met de bondgenoten van Syrië wordt hervat." Hij verwacht dat het nog enkele dagen zal duren voordat het stof is gaan liggen, maar daarna moet er gesproken worden.

De Amerikaanse ambassadeur bij de VN, Nikki Haley, kondigde gisteren in een interview op CBS aan dat er sancties worden ingesteld tegen Russische bedrijven die iets met president Assad en de Syrische chemische wapens te maken hebben. Eerder zei ze dat Rusland het bewind van de Syrische president in staat stelt om chemische wapens in te zetten. Rusland heeft het met veto's moeilijker gemaakt voor VN-onderzoekers om onderzoek te doen in Syrië en een gezamenlijk van de VN met de OPCW waarin ook de schuldvraag aan bod zou komen geblokkeerd.

'Geen tweede Libië'

De buitenland-chef van de EU, Federica Mogherini. wil eveneens dat de vredesonderhandelingen worden gestart. "We hebben een lange dag voor de boeg", zei ze voor het begin van een bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken in Luxemburg. Ze wil dat er in de loop van de dag een gezamenlijke verklaring komt van de 28 EU-landen.

De Belgische minister Reynders waarschuwde verder dat Syrië geen tweede Libië mag worden. "Daar hebben we destijds militair ingegrepen, maar niet gewerkt aan wederopbouw en dat land is afgegleden in chaos."

Minister Blok vindt dat er nu zo snel mogelijk een wapenstilstand moet komen. "Verder moet er toegang komen voor humanitaire hulp en politiek overleg. Rusland moet echt aan tafel." Volgende week is er in Brussel een speciale conferentie over de toekomst van Syrië.

Nederland wijkt af

Eerder sprak de Nederlandse regering begrip uit voor de vergeldingsaanval door de VS, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk tegen Syrië vanwege de vermoedelijke gifgasaanval in Douma. Premier Rutte zei daarbij dat het van belang is dat het gaat om een proportionele tegenaanval. De verklaring van de regering ging daarmee minder ver dan die van bijvoorbeeld de NAVO. Het bondgenootschap sprak expliciet steun uit voor de bombardementen op Syrië.