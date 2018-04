Bladblazer, prikstok en veegwagen maken Eindhoven klaar voor huldiging

Een grote zee van plastic en papier. Zo ziet de binnenstad in Eindhoven er vanmorgen uit na het kampioenschap van PSV. De afvaldienst is al vroeg op pad om alles op te ruimen.

Plastic bekertjes, kartonnen kampioenschalen, draagtraytjes. De straten liggen er mee bezaaid nadat gisteren tot in de late uurtjes feest is gevierd in Eindhoven. De schoonmakers hebben er hun handen vol aan. Gewapend met bladblazer, prikstok en veegwagen wordt alles aan kant gemaakt, ziet een verslaggeefster van Omroep Brabant.