Meldingen over zwangerschapsdiscriminatie fors toegenomen

Het College voor de Rechten van de Mens heeft vorig jaar een recordaantal meldingen van discriminatie gekregen. Het waren er 4259, een derde meer dan in 2016.

35 procent van de meldingen ging over zwangerschapsdiscriminatie. Daarvan is bijvoorbeeld sprake als iemands arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd omdat ze zwanger is.

In 2016 gingen de meeste klachten nog over discriminatie vanwege ras of afkomst. De toename van meldingen over zwangerschapsdiscriminatie hangt samen met de opening van een speciaal meldpunt hiervoor begin vorig jaar.

Handicap

Het aantal meldingen van mensen met een chronische ziekte of handicap bedroeg bijna een kwart. Nederland ratificeerde vorig jaar het VN-verdrag Handicap. Sindsdien registreert het College ook klachten over slechte toegang tot horeca, musea en openbaar vervoer en tegenwerking van verzekeraars bij het afsluiten van een verzekering.

Het College voor de Rechten van de Mens is een door de overheid opgericht onafhankelijk instituut dat toeziet op naleving van de mensenrechten, waaronder het recht op gelijke behandeling.