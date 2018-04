Weer kritiek op forse loonsverhoging bankiers, nu bij Van Lanschot

De top van de bank Van Lanschot Kempen krijgt waarschijnlijk een forse loonsverhoging, meldt de Volkskrant. Topman Karl Guha gaat er in een beloningsvoorstel ruim 20 procent op vooruit: zijn totale beloning kan dit jaar 1,5 miljoen euro worden. De andere drie bestuurders van de bank gaan er een kwart op vooruit, naar meer dan een miljoen euro, blijkt uit stukken voor de komende aandeelhoudersvergadering.

De bank wil de beloning van de topbestuurders fors verhogen omdat ze minder verdienen dan hun collega's bij grote banken en vergelijkbare bedrijven. De verhoging zou "nodig" zijn.

Maar het is de vraag of die bedrijven wel echt vergelijkbaar zijn, zeggen critici. Van Lanschot Kempen kijkt namelijk naar grotere bedrijven als verzekeraar NN, chipmachinefabrikant ASML, chemieconcern DSM en ook ING. Dat zijn grote namen op de beurs, terwijl Van Lanschot Kempen tot de kleinste beursgenoteerde bedrijven behoort. Ook heeft de in Den Bosch gevestigde bank veel minder werknemers dan de bedrijven waarmee wordt vergeleken en is het balanstotaal lager.

Van Lanschot Kempen zegt in een reactie tegen de krant dat de 'benchmark' van vergelijkbare bedrijven "een bruikbare vergelijking vormt, waarbij ook in ogenschouw is genomen dat Van Lanschot Kempen opereert in een sterk concurrerende internationale markt". Ook zegt de bank dat de beloning van de bestuurders de laatste jaren nauwelijks is gestegen.

Maatschappelijk vertrouwen in banken

Eumedion, de belangenbehartiger van grote beleggers zoals pensioenfondsen, vraagt zich af of de verhoging wel gepast is. Er wordt namelijk een relatief kleine Nederlandse financiële instelling vergeleken met grote AEX-multinationals, zegt directeur Rients Abma in de krant. Ook vraagt Abma zich af of het voorstel "bijdraagt aan het herstel van maatschappelijk vertrouwen in de financiële sector".

Een maand geleden was er veel kritiek op de salarisverhoging van ING-topman Ralph Hamers. De verhoging van 50 procent van zijn beloning naar 3 miljoen euro per jaar werd toen ingetrokken na een week van kritiek en negatieve publiciteit.

Het beloningsvoorstel voor Van Lanschot Kempen wordt op 31 mei gepresenteerd aan de aandeelhouders. Zij moeten hiermee akkoord gaan.