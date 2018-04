Montenegro kiest weer 'langheerser' Djukanovic bij presidentsverkiezingen

In Montenegro heeft Milo Djukanovic de presidentsverkiezingen gewonnen. Volgens de voorlopige uitslagen heeft de politicus die al bijna 30 jaar aan de macht is in het Balkanland zo'n 54 procent van de stemmen gekregen. Daardoor is een tweede ronde niet nodig.

De 56-jarige Djukanovic was de afgelopen jaren premier en ook al een termijn president van Montenegro. De pro-Europese politicus zegt dat zijn overwinning betekent dat het land op koers blijft om EU-lid te worden.

Montenegro is vorig jaar toegetreden tot de NAVO, zeer tegen het zere been van traditionele bondgenoot Rusland. De Montenegrijnse bevolking is verdeeld over het lidmaatschap van het militaire bondgenootschap. De presidentsverkiezingen was de eerste landelijke stembusgang sinds die toetreding.

Djukanovics belangrijkste uitdager, de pro-Russische Mladen Bojanic, heeft volgens de voorlopige uitslagen ongeveer 33 procent van de stemmen gekregen. Volgens hem houdt Djukanovic het land in een ijzeren greep. Die laatste is niet onomstreden, hij wordt al jaren in verband gebracht met de georganiseerde misdaad.