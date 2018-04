Montenegro's 'eeuwige heerser' moet land uit Russische handen houden

Nu klinkt het Russisch vooral in de zomer op de stranden aan de Adriatische kust. Een kwart van alle toeristen in Montenegro komt uit Rusland. Badplaats Budva wordt in de volksmond 'Moskou aan zee' genoemd. Russische investeerders bouwen al jaren appartementencomplexen aan de kostbare kust. En ook een grote aluminiumfabriek in de hoofdstad Podgorica is in handen van een Russische oligarch.

Volk verdeeld over NAVO-lidmaatschap

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov noemde NAVO-toetreding van Balkanlanden in 2014 "een grote fout" en een "provocatie". In juni 2017 trad Montenegro desondanks officieel toe tot de NAVO. Het land deed mee aan de EU-sancties op Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne, en na de Skripal-vergiftiging besloot Montenegro in navolging van andere Europese landen een Russische diplomaat het land uit te zetten.

Uit een peiling van eind vorig jaar blijkt dat ruim de helft van de Montenegrijnen niet blij is met het NAVO-lidmaatschap. De reden voor velen is de herinnering aan de NAVO-bombardementen in 1999 op het Joegoslavië van Slobodan Milosevic, waar Montenegro toen nog deel van uitmaakte.

Toch gaat de pro-NAVO'er Djukanovic in de laatste peilingen flink aan kop. De voorspellingen zijn zo gunstig dat hij wel eens meer dan 50 procent van de stemmen kan halen, waardoor een tweede ronde niet nodig is. Dat is te verklaren door de grote steun onder de bevolking voor EU-toetreding.

Ruim 80 procent van de Montenegrijnen geeft aan vóór EU-toetreding te gaan stemmen, mocht er een referendum over komen. Montenegro en Servië zijn de twee landen die zich volgens het laatste rapport van de Europese Commissie mogelijk binnen acht jaar bij de EU kunnen aansluiten.