FvD bereid alliantie met Leefbaar Rotterdam te verbreken

Thierry Baudet gaat de alliantie met Leefbaar Rotterdam verbreken als die partij deelneemt aan de nieuwe coalitie in de Maasstad. Forum voor Democratie wil met dit aanbod de impasse rond de collegevorming in Rotterdam doorbreken.

De besprekingen voor de coalitievorming in Rotterdam zitten muurvast. Dat komt doordat met name D66, dat samen optrekt met PvdA en GroenLinks, niet wil samenwerken met Leefbaar, dat met elf zetels de grootste partij is. Omdat de VVD vasthoudt aan een brede coalitie met Leefbaar is er een patstelling ontstaan. Beide kampen hebben onvoldoende zetels voor een meerderheid.

Optimisme

Afgelopen donderdag kregen de twee verkenners voor een nieuwe coalitie, Jos van der Vegt en Derk Loorbach, nog een week extra tijd omdat ze optimistisch waren; ze hoopten dat partijen zouden gaan ''bewegen''. Die hoop werd een dag later al de grond in geboord toen duidelijk werd dat PvdA, D66 en GroenLinks er niet in slaagden om de VVD los te weken van Leefbaar Rotterdam.

D66 heeft al tijdens de verkiezingscampagne laten weten de samenwerking met de huidige coalitiepartner Leefbaar niet te willen voortzetten vanwege de alliantie tussen Forum en Leefbaar. "Die bezwaren zijn volstrekt ongeloofwaardig. De alliantie was globaal van aard en vooral bedoeld om verdere versplintering in Rotterdam te voorkomen en dat is door deze alliantie ook bijzonder goed gelukt", stelt Forum.

Niet naïef

Om de bezwaren van D66 weg te nemen, is Forum bereid om de alliantie met Leefbaar te beëindigen op het moment dat een nieuw Rotterdams college met daarin Leefbaar Rotterdam wordt geïnstalleerd. "We zijn ook niet zo naïef om de alliantie te beëindigen voordat het nieuwe college ook daadwerkelijk is geïnstalleerd. Het is dus voor D66 nu een kwestie van gelijk oversteken", aldus Forum.