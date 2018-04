Verkenners coalitie Rotterdam optimistisch over doorbreken impasse

De twee verkenners die in Rotterdam onderzoeken welke coalitie mogelijk is na de raadsverkiezingen, krijgen nog een week extra de tijd. Verkenners Jos van der Vegt en Derk Loorbach zijn optimistisch dat de impasse kan worden doorbroken.

De patstelling is ontstaan doordat D66 en PvdA hebben aangegeven niet met Leefbaar Rotterdam, dat met 11 zetels de grootste partij is, een coalitie te willen vormen. Samen met GroenLinks vormen ze een blok. Het andere blok wordt gevormd door VVD en Leefbaar Rotterdam. Beide blokken hebben echter onvoldoende zetels voor een meerderheid en moeten er dus andere partijen er bij halen.

De harde opstelling van PvdA en D66 is een direct gevolg van de harde campagne die in de Maasstad is gevoerd en van de samenwerking tussen Leefbaar Rotterdam en het Forum voor Democratie. Met name D66 wil dat Leefbaar-voorman Joost Eerdmans afstand neemt van Thierry Baudet. Eerdmans heeft concessies gedaan, maar wil de band met Baudet niet verbreken.

Versplintering in de raad

De collegevorming is ingewikkeld omdat er door de versplintering in de raad minimaal vier partijen nodig zijn voor een meerderheid, maar er wordt ook over coalities van vijf of zes partijen gesproken.

De eerste weken van de gesprekken waren volgens de verkenners moeizaam. Toch vertrouwen ze erop dat de impasse kan worden doorbroken. "Er is beweging ontstaan. Partijen zijn bereid om met elkaar om de tafel te gaan zitten en te praten", zegt Van der Vegt. De verkenners roepen de partijen op het oude zeer van de campagne achter zich te laten.

Morgen praten de verkenners weer verder met de zes partijen die mogelijk deel gaan uitmaken van de nieuwe coalitie: Leefbaar, VVD, CDA, GroenLinks, PvdA en D66.