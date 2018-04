Myanmar laat eerste vijf Rohingya terugkeren

Myanmar heeft de eerste vijf Rohingya laten terugkeren naar het land, staat in een verklaring van het land. De vijf familieleden kwamen uit een vluchtelingenkamp in Bangladesh en verblijven nu net over de grens in Maungdaw, in de staat Rakhine.

De mededeling van Myanmar is niet door onafhankelijke bronnen bevestigd. De VN heeft gewaarschuwd dat de omstandigheden voor de Rohingya in Myanmar nog lang niet veilig zijn. Zo'n 700.000 moslims van de Rohingya-gemeenschap zijn Myanmar wegens geweld en vervolging ontvlucht. De VN heeft Myanmar beschuldigd van etnische zuivering.

De autoriteiten gaan na of de vijf werkelijk uit Rakhine afkomstig zijn. Ze hebben een soort ID-kaart gekregen, die nog geen recht geeft op de Myanmarese nationaliteit.

Meer repatriëringen

Myanmar zegt niet of het meer repatriëringen heeft gepland. Bangladesh heeft Myanmar eind vorig jaar een lijst gegeven met 8000 Rohingya die voor terugkeer in aanmerking komen. Myanmar zou daar in januari een begin mee maken, maar daar is nog niets van gekomen omdat de formaliteiten om vast te stellen waar die 8000 precies vandaan komen moeizaam verlopen.

De VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR zegt dat de regering van Myanmar de Rohingya veiligheid en waardigheid moet bieden om een massale terugkeer mogelijk te maken.