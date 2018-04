Rusland in VN-Veiligheidsraad: aanval was ongehoord

Ook China en Kazachstan spraken zich negatief uit over de actie. Militair ingrijpen in een ander land is niet goed, zei de Chinese ambassadeur. De afgevaardigde van Kazachstan zei dat het altijd verkeerd is om geweld met geweld te bestrijden. Beide landen pleitten voor een politieke oplossing.

Vastberaden

De Amerikaanse VN-ambassadeur Haley zei dat de VS wel degelijk heeft geprobeerd om in de Veiligheidsraad te praten over de situatie in Syrië, maar dat het niet lukte om overeenstemming te bereiken. Ze wees erop dat Rusland herhaaldelijk resoluties heeft geblokkeerd over de chemische wapens van Syrië.

Haley zei verder dat de VS vastberaden blijft om landen aan te pakken als zij chemische wapens gebruiken. "Ons beleid richting Syrië is onveranderd. Als Syrië opnieuw gifgas gebruikt, dan zijn we klaar voor actie."

Karen Pierce, de Britse ambassadeur bij de Verenigde Naties, vond de negatieve opmerkingen van andere leden van de Veiligheidsraad over de actie onterecht. "Het kan niet zo zijn dat het illegaal is om geweld te gebruiken om de dood van onschuldige mensen te voorkomen."

Nederland

Namens Nederland riep vice-ambassadeur Lise Gregoire-van Haaren alle leden van de VN-Veiligheidsraad op om met een betekenisvolle reactie te komen op het gebruik van chemische wapens.

"Met in het achterhoofd de eerdere afgrijselijke gebeurtenissen en het risico dat het opnieuw gebeurt, is de reactie van Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de VS begrijpelijk", zei ze.

VN-onderzoek

Aan het begin van de vergadering vroeg secretaris-generaal Guterres om terughoudendheid. Hij zei dat de leden van de Veiligheidsraad hun best moeten doen om escalatie te voorkomen.

Guterres herhaalde in zijn toespraak dat de oplossing voor het conflict in Syrië een politieke oplossing moet zijn. Hij zei dat er een VN-onderzoek moet komen naar de vermeende gifgasaanval in Oost-Ghouta.

De Franse minister Parly van Defensie zei vanmiddag in een persconferentie dat wat Frankrijk betreft de VN-Veiligheidsraad de kwestie-Syrië nu weer moet overnemen.