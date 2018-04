Terugblik: gifgas zette situatie rond Syrië vaker op scherp

Hoewel onderzoek nog moet uitwijzen of bij de aanval op Douma vorig weekend gifgas is gebruikt, hebben de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Frankrijk al conclusies getrokken en als vergelding bombardementen uitgevoerd op militaire doelen in Syrië.

Berichten over het gebruik van gifgas tegen de Syrische bevolking heeft eerder al geleid tot een militaire actie tegen Syrië. Meer toen Obama de inzet van gifgas een 'rode lijn' noemde die Assad niet moest overschrijden, gebeurde er niets. Bekijk onze terugblik: