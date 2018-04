'Bombardement op Syrië is speldenprik'

Osinga verwacht dat de VS nu de Syrische reactie zal afwachten. "We weten dat Syrisch militair materieel voor bescherming is verplaatst naar de omgeving van Russische basis in Syrië. Ik denk dat de Amerikanen nu een inlichtingenoperatie op gang brengen om te zien waar het materieel heengaat."

Syrische reactie

Het Syrische leger blijkt in ieder geval niet onder de indruk. In een reactie zegt het: "Dit soort agressie zal onze strijdkrachten er nooit van weerhouden om door te gaan met het vernietigen van de terroristen, overal in Syrië. Deze agressie zal onze vastberadenheid alleen maar vergroten."

Maar het is allemaal nog niet voorbij, denkt Osinga. "Trump kan altijd nog harder toeslaan."