Eerdmans wil geen wethouder blijven in Rotterdam

Partijleider Joost Eerdmans van Leefbaar Rotterdam wil niet terugkeren als wethouder in de havenstad, mocht zijn partij deel gaan uitmaken van het college. Dat zegt Eerdmans in een interview met het AD.

Eerdmans (47) zegt verder te willen gaan als fractievoorzitter van Leefbaar in de Rotterdamse gemeenteraad. Daarnaast wil hij zijn mediabedrijf nieuw leven inblazen; hij zegt open te staan voor presentatiewerk op radio of televisie.

Muurvast

Eerdmans' partij werd bij de gemeenteraadsverkiezingen de grootste partij met 11 van de 45 zetels. De coalitieonderhandelingen zitten echter muurvast, aangezien een blok van PvdA, GroenLinks en D66 niet samen met Leefbaar wil gaan besturen vanwege de samenwerking met Forum voor Democratie in de verkiezingscampagne.

Om tot een coalitie zonder Leefbaar te kunnen komen, moet de VVD aanhaken bij het centrum-linkse blok. De liberalen vinden echter nog steeds dat een stabiele coalitie alleen gevormd kan worden met Leefbaar. Zonder Leefbaar, de grootste fractie in de raad met 11 zetels, zijn er minstens zes partijen nodig voor een ruime meerderheid.

Handreiking?

Donderdag kregen de verkenners een week extra om de impasse te doorbreken. Eerdmans, die in de vorige coalitie een prominente wethouder was, bestrijdt dat zijn besluit een handreiking is om de gesprekken vlot te trekken.

"Ik ben hier al maanden over aan het nadenken. Nu het besluit daadwerkelijk is gemaakt, is het tijd om het te vertellen", zegt hij in de krant. Eerdmans heeft zijn omgeving al ingelicht, evenals burgemeester Aboutaleb. Hij zegt veel verbaasde reacties te hebben gekregen.

Nieuwe energie

Eerdmans was sinds mei 2014 wethouder voor Veiligheid, Handhaving en Buitenruimte in Rotterdam. Daarvoor was hij vijf jaar wethouder in buurgemeente Capelle aan den IJssel. Van 2002 tot 2006 zat hij in de Tweede Kamer.

Hij zegt toe te zijn aan verandering. "Na vier, vijf jaar begint het bij mij te kriebelen. Joost, zeg ik dan, het is tijd voor nieuwe energie."