Trackerwoede op zorgsites niet voorbij: surfgedrag nog steeds doorgestuurd

Trackers worden op websites in alle sectoren ingezet. In de reisbranche, door supermarkten, door media, en ook in de zorgsector. Maar in de zorgsector lijkt de vraag wat juridisch en moreel gezien acceptabel is zich sneller op te dringen.

"Als het gaat om iemands zorg-zoekgedrag, gaan we ervan uit dat de normen en waarden uit die sector gelden", zegt Reinder Broekstra, verbonden aan het Universitair Medisch Centrum Groningen. Hij doet daar promotieonderzoek naar het gebruik van big data en de rol van vertrouwen, specifiek in de zorg.

"Beschermingsmechanismen die we daar als maatschappij hebben ingebouwd voor alles rondom zorg, gelden niet in de wereld van Facebook. Dat wringt. Je ziet dat die trackers zich in een grijs gebied bevinden. Vanuit ethisch en juridisch oogpunt moeten we als maatschappij bespreken hoe we dat gaan invullen." Hij haast zich overigens te zeggen dat zijn universiteit geen trackers gebruikt.

Nieuwe privacywet

Eind mei treedt de nieuwe Europese privacywet in werking. Het doel van die wet is om rechten en plichten rondom privacy explicieter vastleggen, en daarmee de privacy van burgers strikter en beter te beschermen. Alles en iedereen die zich bezighoudt met persoonsgegevens, moet het privacybeleid aanscherpen.

Roept die nieuwe wet trackers een halt toe? "De indruk is wel dat de nieuwe wet daar handvatten voor gaat bieden", zegt Broekstra. "En het is een vooruitgang met wat er was. Maar het is koffiedik kijken of het genoeg zal zijn."