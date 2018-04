Japanse vondst van bijzonder metaal vooral geopolitiek handig

Ook Leo Kriegsman, geoloog bij Naturalis, houdt nog even een slag om de arm. "Het zijn elementen die we veel gebruiken en het is nog niet klaar om geëxploiteerd te worden. Het zou gaan om 16 miljoen ton, maar in China ligt een reserve van 40 miljoen ton", zegt hij in het NOS Radio 1 Journaal.

98 procent in China

China was tot nu toe het enige land met grote hoeveelheden bijzondere metalen. Ton Bastein beschreef die afhankelijkheidspositie in 2015 al in een kwetsbaarheidsanalyse voor het ministerie van Economische Zaken. De afhankelijkheid van de metalen yttrium, europium, terbium en dysprosium wordt daarin als 'kritiek' bestempeld voor toepassingen in schone energie. 98 procent van de wereldwijde hoeveelheid is in handen van China.

De vondst in Japan kan dit veranderen, zegt Bastein. "Als het tot echte mijnbouw komt, dan zou dat de afhankelijkheid van China verminderen. In principe zou een tweede land waar de metalen vandaan kunnen komen, goed nieuws zijn. Maar dan moet de winning dus nog wel lukken."

Om de bijzondere metalen uit de zeeklei te trekken, moet materiaal van ver worden aangevoerd. Het Japanse vasteland ligt namelijk op 2000 kilometer. Toch zijn de Japanse onderzoekers positief. "De mogelijkheid om ze op efficiënte wijze te winnen neemt toe en we zijn een stap dichter bij het realiseren van de ontwikkeling van deze hulpbron", zegt een van de onderzoekers tegen een Japanse krant.