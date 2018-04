Blok: Rusland en Nederland moeten elkaar in de ogen blijven kijken

Minister van Buitenlandse Zaken Blok en zijn Russische ambtgenoot Sergej Lavrov lijken tijdens hun ontmoeting in Moskou niet nader tot elkaar gekomen. De twee hebben onder meer gesproken over de situatie in Syrië, het onderzoek naar de crash van vlucht MH17 en de vergiftigingszaak in Salisbury. Na afloop benadrukten ze dat het van groot belang is dat de landen met elkaar in gesprek blijven.

"Het is vrijdag de dertiende, en dat leek me een goed moment om Rusland te bezoeken", opende Blok zijn verklaring. "Sommigen beschouwen dat als een ongeluksdag, maar meneer Lavrov lijkt me geen bijgelovig man. En dat ben ik ook niet."

Het zijn volgens Blok "moeilijke tijden" voor de banden tussen Europa en Rusland, ondanks de gedeelde belangen op onder meer economisch en cultureel vlak. Mede daarom benadrukten de beide ministers het belang dat de landen in gesprek blijven.

Dialoog

Ze spraken ook over Syrië. "Het moge duidelijk zijn dat het moeilijk is om tot overeenstemming te komen", zei Blok. Hij zei van Lavrov te verwachten dat hij een onafhankelijk, door de VN geleid onderzoek naar het gebruik van chemische wapens in Douma steunt. "Dat heeft Rusland tot op heden nog niet gedaan."

Volgens Lavrov zijn Russische deskundigen ter plaatse geweest en hebben zij geen sporen gevonden van chemische wapens. Hij zei te verwachten dat de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) die aanwijzingen evenmin zal ontdekken. Rusland zou "onweerlegbare informatie" te hebben die aantoont dat de aanval een "verzinsel" is, maar kwam niet met bewijzen.