Fatale brand in Diemen bedoeld om verzekering op te lichten

De fatale woningbrand in Diemen, vorig jaar juli, is aangestoken om de verzekering op te lichten. Dat heeft de 23-jarige vrouwelijke verdachte bekend. Dat zei de officier van justitie tijdens een niet-inhoudelijke zitting bij de rechtbank in Amsterdam. De advocaat van de vrouw, Peter Plasman, bevestigt dat zijn cliënt de verzekering wilde oplichten.

Simona I. heeft volgens het Openbaar Ministerie toegegeven "dat ze betrokken was bij het plan om brand in haar woning te stichten met als doel verzekeringsgeld op te strijken", meldt de regionale zender NH Nieuws.

Eerder had de broer van de vrouw, Gilermo I., bekend dat hij een van de daders was die de brand hadden aangestoken. Dat gebeurde in opdracht van de vrouw. Een derde verdachte, die ook vastzit, ontkent dat hij er iets mee te maken heeft.

Bij de brand in de studentenflat aan de Rode Kruislaan in Diemen kwam een 27-jarige man om het leven en raakten twee mensen gewond.

Rol brandweer

Advocaat Plasman wil namens de vrouwelijke verdachte meer inzicht in het optreden van de brandweer. Hij wil weten of de dood van de man helemaal is toe te rekenen aan zijn cliënt.

Als de brandweer beter of sneller had kunnen optreden, had het overlijden mogelijk voorkomen kunnen worden, stelt Plasman. Dat zou gevolgen kunnen hebben voor de strafzaak tegen de vrouw.

Een ander onderdeel van het OM doet al onderzoek naar de rol van de brandweer, na een aangifte van de ouders van het dodelijk slachtoffer.