China opent na 17 jaar praten markt voor Nederlands kalfsvlees

Minister Schouten heeft in China de toezegging gekregen dat China zijn grens openstelt voor kalfsvlees uit Nederland. Het besluit van de Chinese regering wordt gezien als een groot succes voor de Nederlandse handelsmissie in China. Die wordt geleid door premier Rutte, de ministers Bruins, Kaag en Schouten en staatssecretaris Van Veldhoven.

Tegen NOS-correspondent Marieke de Vries zei minister Carola Schouten van Landbouw dat over de toegang tot de Chinese markt 17 jaar is onderhandeld. De export van kalfsvlees zal de sector circa 15 miljoen euro per jaar opleveren.

Schouten zei dat Nederlandse producten in China in trek zijn wegens de hoge kwaliteit en de voortdurende controles. De uitvoer van kalfsvlees naar China is goed nieuws voor de Nederlandse sector maar ook voor de Chinese consument, gezien de hoge kwaliteit van het vlees, zei Schouten.