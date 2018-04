Geen pandababy Ouwehands, volgend jaar een nieuwe kans

De Chinese reuzenpanda's in Ouwehands Dierenpark krijgen nog geen baby, ondanks pogingen pandavrouwtje Wu Wen te laten paren met Xing Ya.

De twee zijn tijdens de vruchtbare dagen wel bij elkaar gezet. Ze vonden elkaar leuk, maar hebben niet gecopuleerd. Verzorgers denken dat de pandaberen te jong zijn.

Pandavrouwtjes zijn maar drie tot zeven dagen per jaar vruchtbaar. Het duurt dus nog zeker een jaar voordat Wu Wen mogelijk bevrucht wordt door Xing Ya.

Als er een jong komt, dan mag dat vier jaar lang in Rhenen blijven. Daarna moet het dier naar de pandaopvang in China, waar ook Wu Wen en Xing Ya vandaan komen. De reuzenpanda's zijn nu een jaar in Rhenen en mogen blijven tot 2032. Daarna wil China ze terug.

Panda-effect

Volgens Ouwehands hebben de panda's vorig jaar dik een miljoen bezoekers getrokken. Dat lijkt een groter 'panda-effect' dan in de Belgische dierentuin Pairi Daiza. Daar leidden twee panda's niet tot extra inkomsten.

Overigens is in Belgiƫ wel een panda verwekt. De pandafoetus daar werd verwekt via kunstmatige inseminatie. Tijdens de eerste vijf pogingen bleek het mannetje dusdanig agressief, dat verzorgers het onveilig vonden de natuur zijn gang te laten gaan.