Panda's in Rhenen hebben elkaar ontmoet, en ze vinden elkaar leuk

De voortplanting van panda's is berucht moeizaam. Een vrouwtje is slechts een keer per jaar twee tot zeven dagen vruchtbaar. De tijd daartussen brengen de territoriale dieren liever op zichzelf door.

Om de kans op succes groter te maken, houden verzorgers de hormoonspiegel in de urine van het vrouwtje goed in de gaten. Daarnaast kunnen ze uit haar gedrag opmaken dat haar vruchtbare periode nadert.

Pandagym

Ondertussen is ook Xing Ya voorbereid op de paring. Hoewel het mannetje misschien nog iets te jong is voor nageslacht, hebben de verzorgers hem de afgelopen tijd regelmatig op zijn achterpoten gezet, om spiermassa op te bouwen. Met die 'pandagym' moet hij beter voorbereid zijn op de daad.

Wanneer de definitieve kennismaking tussen de twee plaatsvindt kon Ouwehands nog niet zeggen. "Het is een proces." Wel is duidelijk dat die ontmoeting achter gesloten deuren zal gebeuren, dus het publiek zal er geen getuige van kunnen zijn.

Mocht de paring succesvol zijn, dan wordt het jong net als zijn ouders eigendom van China. Na de vierde verjaardag zal het dier aan China moeten worden overgedragen.