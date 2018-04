Fleur raakte al op haar negende overspannen, en ze is zeker niet de enige

In sommige gevallen moeten kinderen zich zelfs ziek melden, zegt Oreel. De oorzaak van het probleem ligt volgens haar aan de druk om te scoren. Op school, in sport en op sociaal gebied. "Kinderen moeten overal goed in zijn tegenwoordig." Vooral kinderen die bijna de overstap van de basisschool naar de middelbare school gaan maken, hebben last van stress.

Dat was ook het geval bij Fleur. "Vroeger konden we buiten spelen, maar nu krijgen we al veel huiswerk. Ook op de basisschool om alvast te wennen aan de middelbare school, want daar zou het nog meer worden zeiden ze de hele tijd."

"Op een gegeven moment komt alles eruit. Je kan dan alleen nog maar huilen en denken dat iedereen tegen je is. Ik wilde alleen nog maar op bed liggen", vertelt ze.

Kinderombudsvrouw

Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer herkent de berichten. "Uit de vragenlijst die duizenden kinderen en jongeren in 2016 hebben ingevuld, blijkt ook dat kinderen en jongeren massaal last hebben van stress."

Ze maakt zich grote zorgen. "Het is belangrijk dat kinderen vrije tijd hebben en niet steeds het gevoel hebben te moeten presteren. Daarom start ik later dit jaar een onderzoek naar stress en werkdruk bij kinderen en jongeren. Kinderen moeten kind kunnen zijn."