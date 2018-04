World Press Photo: match jij de foto met de gebeurtenis?

Dit jaar is de 61e uitreiking van de World Press Photo, een feestelijke gelegenheid. Want het gaat goed met de fotografie, benadrukt Boering. "Het maken van foto's is populairder dan ooit. Overal worden verhalen verteld, dat is geweldig."

Wel maakt de directeur van World Press Photo zich zorgen over de omstandigheden waarin en waaronder fotografen moeten werken: "Veel fotografen worden beperkt in de vrijheid alles te kunnen vastleggen, anderen worstelen met steeds lagere vergoedingen voor de plaatjes die ze schieten. Dat baart me zorgen."

Als hij nog een wens mag uitspreken voor de toekomst: een grotere rol voor vrouwen in de fotografie. "Je wilt diverse verhalen vertellen, dat kan alleen als ze gemaakt zijn door diverse mensen." Dit jaar is 16 procent van de ingestuurde foto's gemaakt door een vrouw, iets meer dan vorig jaar, "Maar we zijn er nog lang niet", benadrukt Boering.

Vorig jaar werd de World Press Photo voor de 60e keer uitgereikt. We maakten toen deze selectie met de verhalen achter de iconische foto's: