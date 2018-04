Prostitutie onder vluchtelingen in Uganda: seks om te overleven

Een van die vrouwen is de 39-jarige Hadija. Ze vluchtte drie jaar geleden uit Burundi, nadat daar geweld uitbrak na de presidentsverkiezingen. Ze kwam samen met haar dochter van zestien jaar.

"Ik was getrouwd, maar mijn man is doodgeschoten toen we vluchtten", vertelt Hadija. "Thuis deed ik dit werk niet. En mijn dochter weet van niets. Maar ik zag geen andere manier om het hoofd boven water te houden."

Vluchtelingenkampen

Zoals veel van de prostituees in Kampala begon Hadija niet in de hoofdstad Kampala met het verkopen van haar lijf, maar in één van de vluchtelingenkampen. "Het leven was zwaar in het kamp, er was niet genoeg te eten", vertelt ze. Ze had seks met Ugandezen die in de buurt van het kamp woonden en met andere vluchtelingen. "Mijn klanten gaven me soms geld, en soms maïsmeel of suiker."

Ook de Congolese Mwanza ruilde haar lichaam tegen voedsel in een Ugandees vluchtelingenkamp.Ze vluchtte in 2013 uit het oosten van de Democratische Republiek voor aanvallen van rebellen. In haar geval ging het om seks met een hulpverlener, iemand die haar had moeten helpen.

Hieronder vertelt ze wat haar overkwam.