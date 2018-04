Blok kritisch over 'ongepaste' raketten-tweet Trump

Minister Blok van Buitenlandse Zaken is kritisch over de tweet van de Amerikaanse president Trump waarin hij Rusland waarschuwt voor een aanval op Syrië. Trump liet vandaag via Twitter weten dat de Amerikaanse raketten eraan komen. "Let op Rusland, ze komen eraan, en ze zijn mooi, nieuw en slim...".

Blok zegt dat de woordkeuze niet de onze is. "Het is echt ongepast."

Chemisch wapen

De tweet van Trump is een reactie op de vermoedelijke aanval met gifgas in het Syrische Douma. De VS is met meerdere landen ervan overtuigd dat het Syrische leger afgelopen zaterdag een chemisch wapen heeft ingezet om rebellen te verjagen. Rusland is een bondgenoot van de Syrische president Assad.