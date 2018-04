EU neemt maatregelen tegen 'B-voedsel' in Oost-Europa

Het wordt voedselfabrikanten verboden om in verschillende EU-landen levensmiddelen aan te bieden die dezelfde verpakking hebben, maar een andere samenstelling. De Europese Commissie gaat hiervoor de wetgeving aanpassen. Dat houdt in dat bijvoorbeeld vissticks in Hongarije voortaan hetzelfde moet smaken als in Nederland, tenzij de marketing en de verpakking worden aangepast.

De wetgeving wordt aangepast na klachten van landen uit Centraal- en Oost-Europa. Die beschuldigen voedselproducenten ervan opzettelijk producten van slechtere kwaliteit te leveren. Zo zou Nutella-chocopasta minder romig zijn en zouden er minder theeblaadjes zitten in earlgreyzakjes. Dat is volgens de landen discriminatie.

Tweederangsconsumenten

De Commissie oordeelt dat consumenten overal hetzelfde moeten worden behandeld. Voorzitter Juncker zei vorig jaar al dat er in de EU geen "tweederangsconsumenten" mogen zijn.

De voedselfabrikanten beweerden eerder dat ze niet bewust producten van een inferieure kwaliteit maken, maar dat ze zich aanpassen aan de verschillende voorkeuren. Zo stellen ze dat Nederlanders van zoete mayonaise houden en Belgen juist kiezen voor een zure variant. De EU zegt dat in zo'n geval ook voor een andere verpakking moet worden gekozen.