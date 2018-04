Dit stond op het 'spiekbriefje' van Mark Zuckerberg

Maar wat zegt het ons? Dat Facebook van tevoren bedacht had om veel zaken die al zijn aangekondigd te herhalen. Zo staat helemaal links bovenaan, onder het kopje Cambridge Analytica, dat er sprake is van een vertrouwensbreuk. Iets wat Zuckerberg sinds 21 maart (toen hij zich voor het eerst over het schandaal uitsprak) als een soort mantra heeft herhaald.

En over de vraag of het schandaal aanleiding is geweest om iemand te ontslaan staat - zoals Zuckerberg vorige week ook zei in gesprek met journalisten - dat daar geen sprake van is geweest. Op de vraag of hij zelf opstapt staat niet letterlijk dat hij niet opstapt, maar wel dat het zijn fout is.

Haatzaaien en marktmacht

Ook heeft zijn team punten opgeschreven als vragen afweken van het privacyvraagstuk. Bijvoorbeeld als senatoren dingen wilden weten over haatzaaiende content op het platform (wat het geval was). Het antwoord: het is storend en helaas zien we slechte dingen op Facebook.

En een andere vraag die ook werd gesteld had te maken met Facebooks macht. Heeft het bedrijf een monopolie en moet het worden opgebroken? De antwoorden: consumenten hebben veel keus en Facebook opbreken zou Chinese bedrijven versterken.

Vanmiddag volgt deel twee van de hoorzitting, dan met het Huis van Afgevaardigden. Of hij hetzelfde spiekbriefje gebruikt weten we niet, maar de algemene strategie lijkt inmiddels wel duidelijk.