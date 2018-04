Zo'n honderd bruggen Noord-Holland niet veilig

Zeker honderd bruggen en viaducten in Noord-Holland hebben flinke gebreken. Er zijn onder meer scheuren, gaten in de weg, verzakkingen, falende wapening, vervorming en extreme roest. Op sommige plekken is er zelfs risico op instorting.

Uit honderden interne inspectierapporten van rijkswegen komt een beeld naar voren van veel achterstallig onderhoud. Op ruim honderd plaatsen door de hele provincie worden wettelijke normen overschreden.

Instortingsgevaar

Zeker twintig bruggen, tunnels en viaducten zijn zo slecht dat dit gevaar op kan leveren voor de weggebruiker. Zo vertonen meerdere viaducten van knooppunt Amstel scheuren in het beton van de dragende constructie door overbelasting.

Al in 2014 adviseerde ingenieursbureau Royal Haskoning om binnen enkele maanden maatregelen te nemen. Toch is nog geen enkele van die adviezen uitgevoerd, schrijft NH Nieuws. De regionale zender heeft de interne inspectierapporten in bezit, en deed samen met EenVandaag onderzoek.

Meer problemen

Ook bij een knooppunt op de A1 bij Diemen, de kruising met de A10, zijn ernstige problemen met de fundering. In de rapporten wordt een onacceptabel risico op bezwijken genoemd. Ook hier is niet ingegrepen, hoewel er in 2013 nog wel extra rijstroken zijn aangelegd en nieuwe geluidsschermen zijn geplaatst.

Er zijn niet alleen rond Amsterdam problemen. Zo zijn ook de aanlegsteigers voor de veerboot op Texel en in Den Helder slecht.