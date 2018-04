Zweedse koning roept Zweedse Academie tot de orde

Koning Carl Gustaf van Zweden heeft de leden van de Zweedse Academie opgedragen om hun verantwoordelijkheid te nemen en interne conflicten op te lossen. Ook overweegt hij om de statuten van de Zweedse Academie aan te passen. De Zweedse Academie werd in 1786 opgericht en bepaalt sinds 1901 naar wie de Nobelprijs voor de Literatuur gaat.

"De problemen die binnen de Zweedse Academie zijn ontstaan zijn zeer ongelukkig en brengen ernstige schade toe aan het belangrijke werk van de Academie", schrijft de koning in een persmededeling. "Voor de leden van de Zweedse Academie moet de verantwoordelijkheid voor het instituut altijd op de eerste plaats staan."

Seksueel misbruik

Drie van de achttien leden hebben hun ontslag ingediend omdat een van de andere leden getrouwd is met een man die beschuldigd wordt van seksueel misbruik.

Volgens Zweedse media gaat het om de dichteres Katarina Frostenson, die getrouwd is met de Fransman Jean-Claude Arnault. Hij is directeur van een cultureel centrum in Stockholm en heeft zelf ook nauwe banden met de Academie. Achttien vrouwen beschuldigen hem van aanranding of verkrachting.

Voor het leven

Vorige week haalde een stemming het niet om Frostenson uit het comité te zetten. Uit onvrede daarover stapten toen drie leden op. Officieel kunnen ze echter niet opstappen, want volgens de statuten uit 1786 worden ze voor het leven benoemd.

Daarmee komt het werk van de Academie in gevaar want alle leden moeten aanwezig zijn bij het toekennen van de jaarlijkse Nobelprijs voor de Literatuur. Omdat ze voor het leven worden benoemd, kunnen de vertrokken leden niet door anderen worden vervangen. De koning overweegt nu om dat in de statuten aan te passen.