'Ingrijpen door toezichthouder bespaarde ons consumenten 1 miljard'

Had de Autoriteit Consument en Markt (ACM) niet ingegrepen, dan hadden we met zijn allen 1 miljard euro meer uitgegeven vorig jaar. Dat zegt de toezichthouder in zijn eigen jaarverslag over afgelopen jaar.

Die besparing was mogelijk door in te grijpen bij bedrijven of organisaties die zich niet aan regels hielden, of in sectoren waar te weinig concurrentie was. In beide gevallen kan de consument de dupe zijn en onnodig hoge prijzen betalen voor diensten zoals een telefoonabonnement, een energierekening of een treinkaartje.

Zo vond de ACM dat er te weinig concurrentie was tussen telecombedrijven en tussen postdiensten. Daarom werd er een maximumtarief afgesproken dat telefonieaanbieders mogen rekenen voor het doorverbinden naar elkaars klanten. En PostNL moet andere postbedrijven inmiddels toegang geven tot zijn sorteer- en bezorgnetwerk.

Lagere tarieven

Om te kijken hoeveel geld dit soort maatregelen consumenten uiteindelijk opleveren, kijkt de ACM naar het verschil tussen de tarieven voor en na ingrijpen, legt Peter Dijkstra van het economisch bureau van de toezichthouder uit.

In de energiesector leverde dat prijsverlagingen van alles bij elkaar 386 miljoen euro op. In de telecom, het vervoer en bij de postdiensten was dat een besparing van bij elkaar 352 miljoen.

De rest van de 1 miljard aan besparing kwam door maatregelen waarvan het effect iets minder meetbaar is, aldus Dijkstra, maar wel te schatten. Zo is effect van het opbreken van een kartel niet exact te zeggen. "Op dit moment weten we nog niet hoeveel de prijzen daardoor zullen dalen. Maar op basis van eerdere ervaringen kunnen we wel een voorzichtige schatting maken hoeveel het uiteindelijk oplevert."

Boetes

Niet alleen bij hoge prijzen greep de ACM afgelopen jaar in. De organisatie deelde ook boetes uit, om bedrijven aan te sporen zich beter aan de regels te houden.

Volkswagen kon bijvoorbeeld rekenen op een boete voor misleiding met sjoemeldiesels. En de NS kreeg een miljoenenboete voor fraude bij een aanbesteding in het openbaar vervoer in Limburg. Tegen die uitspraak gaat de NS nog in hoger beroep.