Twee aanhoudingen voor liquidatie in Zaandam in 2014

De politie heeft twee mannen aangehouden voor betrokkenheid bij een liquidatie vier jaar geleden in Zaandam. De verdachten zijn 30 jaar en komen uit Purmerend en Amsterdam.

Destijds kreeg de politie een melding dat een gewonde man naast een auto lag aan de Pieter Jelles Troelstralaan in Zaandam. Hij overleed aan zijn verwondingen. Kort daarna werd een brandende auto gevonden, waarvan is vastgesteld dat het de vluchtauto was bij de liquidatie.

Het slachtoffer bleek Alexander Gillis te zijn, die zelf verdachte was van moord in een Amsterdamse sishalounge, twee jaar eerder.

Het onderzoek naar de liquidatie in Zaandam werd in 2015 stopgezet. Begin dit jaar kreeg de politie volgens NH Nieuws nieuwe informatie en hervatte het onderzoek. Dat heeft geleid tot de aanhouding van de twee verdachten.