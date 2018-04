Ook Gelderse commissaris van de koning vertrekt

Clemens Cornielje (VVD) stopt op 1 februari volgend jaar als commissaris van de koning in Gelderland. Dat heeft hij tijdens de Provinciale Statenvergadering bekendgemaakt.

Cornielje wordt volgend jaar 60 en vindt dat een mooi moment om te stoppen. "Hoewel ik het werk nog iedere dag met heel veel plezier doe, moet je vroeg of laat plaatsmaken voor een opvolger."

Volgens Cornielje is zijn afscheid niet vanwege zijn ziekte, schrijft Omroep Gelderland. Bij hem werd enkele keren kanker geconstateerd.

Cornielje werd 31 augustus 2005 commissaris van de koningin in Gelderland. Hij is bezig aan zijn derde termijn en is de langstzittende commissaris in Nederland. Cornielje was eerder voor de VVD lid van de Tweede Kamer.

Hij heeft zijn partij laten weten dat hij beschikbaar is voor het lidmaatschap van de Eerste Kamer.

Gisteren maakte ook Johan Remkes, commissaris van de koning in Noord-Holland, bekend ermee te stoppen. De VVD'er wil meer tijd nemen voor zijn privéleven.