Johan Remkes stopt als commissaris van de koning in Noord-Holland. In een verklaring zegt hij dat hij meer tijd wil nemen voor zijn privéleven.

De tweede termijn van de 66-jarige VVD'er loopt nog tot 2022, maar hij legt zijn functie al op 1 januari 2019 neer.

Remkes kondigt nu al zijn vertrek aan, zodat er voldoende tijd is voor het vinden van een opvolger, die bovendien kan worden ingewerkt voor de Provinciale Staten-verkiezingen in maart volgend jaar.

Details

Over het privéleven van Johan Remkes is weinig bekend, doordat hij dat het liefst uit de media houdt. Remkes werd geboren in Zuidbroek in Groningen, waar zijn ouders een tuinderij hadden. Die tuinderij wilde hij niet overnemen, omdat hij meer zag in een studie economie. Daar kreeg hij belangstelling voor de politiek.

Begin jaren tachtig overleed de vrouw met wie hij net een aantal dagen samenwoonde. Ze stierf aan de gevolgen van een gescheurde aorta. "Een ramp", zei hij daar toen over in het weekblad Opzij. "Zo jong en zo dichtbij. Ik denk er nog zo vaak aan."

Staatssecretaris

Remkes was onder meer Kamerlid, staatssecretaris in het tweede kabinet-Kok en minister van Binnenlandse Zaken in de eerste drie kabinetten-Balkenende. In Balkenende I was hij ook vice-premier. Sinds 2010 is Remkes commissaris in Noord-Holland.